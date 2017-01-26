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13:38 (мск), источник: СуперОмск

Рыжая Бестия поймала грабителей 90-летней омички

В Нефтяниках по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на 90-летнюю женщину, которое было совершено в ее квартире на улице Магистральная.

Старушка стала жертвой 56-летнего и 59-летнего мужчин, которые пришли к ней в дом под предлогом аренды жилья, — ранее пожилая женщина размещала в своем районе объявления о сдаче комнаты для студентки. Злоумышленники под угрозой ножом забрали у омички телефон и 43 тысячи рублей, которые хранились в шкафу и в кошельке потерпевшей, сообщила пресс-служба омской полиции.

Вскоре на улице Нефтезаводская постовой Юрий Пуц и полицейский-кинолог Сергей Сметанин со служебной собакой по кличке Рыжая Бестия Грация заметили двух пьяных мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. В карманах их курток обнаружили похищенное имущество.

Задержанными оказались рецидивисты, которые ранее неоднократно были судимы за имущественные преступления. На них завели новое дело за разбой, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

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