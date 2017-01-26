Рыжая Бестия поймала грабителей 90-летней омички
В Нефтяниках по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на 90-летнюю женщину, которое было совершено в ее квартире на улице Магистральная.
В Нефтяниках по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на 90-летнюю женщину, которое было совершено в ее квартире на улице Магистральная.
Старушка стала жертвой 56-летнего и 59-летнего мужчин, которые пришли к ней в дом под предлогом аренды жилья, — ранее пожилая женщина размещала в своем районе объявления о сдаче комнаты для студентки. Злоумышленники под угрозой ножом забрали у омички телефон и 43 тысячи рублей, которые хранились в шкафу и в кошельке потерпевшей, сообщила
Вскоре на улице Нефтезаводская постовой Юрий Пуц и
Задержанными оказались рецидивисты, которые ранее неоднократно были судимы за имущественные преступления. На них завели новое дело за разбой, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.