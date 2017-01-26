В Волгограде супругов подозревают в продаже опасной черной икры
Супруги из Краснооктябрьского района Волгограда подозреваются в торговле опасной икрой осетровых.
Супруги из Краснооктябрьского района Волгограда подозреваются в торговле опасной икрой осетровых.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, по данным следствия, местная жительница за 25 тысяч рублей реализовала
«Икра была направлена на экспертизу. Согласно результатам лабораторного исследования, проведенной Фондом продовольственной безопасности, указанная продукция не только не соответствует требованиям
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Оба супруга признали свою вину.
Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.