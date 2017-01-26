В Волгограде супругов подозревают в продаже опасной черной икры

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, по данным следствия, местная жительница за 25 тысяч рублей реализовала пол-литровую банку деликатесного продукта, которую его супруг ранее приобрел у знакомой. Документов, подтверждающих безопасность продукта, при этом не было.

«Икра была направлена на экспертизу. Согласно результатам лабораторного исследования, проведенной Фондом продовольственной безопасности, указанная продукция не только не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм, но и является опасной для здоровья потребителей», — уточняют в следственных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Оба супруга признали свою вину.

Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.