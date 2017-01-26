Охранник потерял память и работу после избиения в банке
В Новосибирске будут судить
В Новосибирске будут судить
Изначально начальника службы экономического анализа банка «Зенит» в Новосибирске Андрея Шамова обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью, но гуманный приговор вызвал большой резонанс среди горожан. За издевательства над человеком
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено ночью 7 июня 2013 года в офисе новосибирского филиала банка «Зенит». Пьяный начальник службы экономического анализа филиала Андрей Шамов, выходя из кабинета, решил развлечься и вспомнить армейскую службу. Без всякой причины он набросился на вооруженного охранника Андрея Овчаренко.
Как рассказал сам Овчаренко, он работал в должности лицензированного охранника с осени 2011 года. В основном охранял офис банка «Зенит», расположенный на улице Челюскинцев. Службу всегда нес с оружием — пистолем ИЖ-71 с магазином, снаряженным десятью боевыми патронами.
— В 8 утра 6 июня я заступил на очередное суточное дежурство, — говорит Андрей Овчаренко. — Вечером в своем кабинете Андрей Шамов и его заместитель начали распивать алкоголь. Провожали Шамова в отпуск. Примерно в 23 часа Шамов подошел ко мне, сбросил свою куртку на пол и сказал: «Давай снимай свою куртку и оружие, между нами будет спарринг». Я отказался, при этом ничего грубого не говорил. Но банкир неожиданно нанес мне один удар локтем в область переносицы. Из носа пошла кровь и закружилась голова. Удар был сильный, и я непроизвольно попятился назад, но удержался на ногах. Шамов приблизился, схватил меня за воротник и нанес удар своей головой в область моего лица, говоря при этом, что таким образом дерутся десантники. Я упал на пол. Но Шамову этого было мало. К тому же его подбадривал заместитель. Меня подняли на ноги и поволокли в операционный зал. Шамов физически гораздо сильнее меня.
Пьяный
Как сообщил VN.ru адвокат коллегии «Жуков и партнеры» Николай Потапов, который представляет потерпевшего, изначально
— Естественно, мы обжаловали этот судебный акт, — говорит адвокат Николай Потапов. — Я настоял на новой
Согласно заключению независимых экспертов, травма Овчаренко повлекла за собой психическое расстройство в форме «посткоммоционного синдрома», а это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Теперь господину Шамову грозит до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Добавим, что сам Андрей Шамов частично признает вину. Он уверяет, что после его «легкого рукоприкладства» охранник не мог получить столь тяжелые травмы.