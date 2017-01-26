Охранник потерял память и работу после избиения в банке

Изначально начальника службы экономического анализа банка «Зенит» в Новосибирске Андрея Шамова обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью, но гуманный приговор вызвал большой резонанс среди горожан. За издевательства над человеком топ-менеджер отделался штрафом в 25 тысяч рублей. Адвокату потерпевшего удалось добиться того, чтобы приговор отменили, а дело вернули прокурору. Сейчас Андрея Шамова обвиняют уже в нанесении тяжких телесных повреждений — эксперты обнаружили у пострадавшего охранника психическое расстройство, которое стало последствием избиения. А это до 8 лет лишения свободы!

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено ночью 7 июня 2013 года в офисе новосибирского филиала банка «Зенит». Пьяный начальник службы экономического анализа филиала Андрей Шамов, выходя из кабинета, решил развлечься и вспомнить армейскую службу. Без всякой причины он набросился на вооруженного охранника Андрея Овчаренко.

Как рассказал сам Овчаренко, он работал в должности лицензированного охранника с осени 2011 года. В основном охранял офис банка «Зенит», расположенный на улице Челюскинцев. Службу всегда нес с оружием — пистолем ИЖ-71 с магазином, снаряженным десятью боевыми патронами.

— В 8 утра 6 июня я заступил на очередное суточное дежурство, — говорит Андрей Овчаренко. — Вечером в своем кабинете Андрей Шамов и его заместитель начали распивать алкоголь. Провожали Шамова в отпуск. Примерно в 23 часа Шамов подошел ко мне, сбросил свою куртку на пол и сказал: «Давай снимай свою куртку и оружие, между нами будет спарринг». Я отказался, при этом ничего грубого не говорил. Но банкир неожиданно нанес мне один удар локтем в область переносицы. Из носа пошла кровь и закружилась голова. Удар был сильный, и я непроизвольно попятился назад, но удержался на ногах. Шамов приблизился, схватил меня за воротник и нанес удар своей головой в область моего лица, говоря при этом, что таким образом дерутся десантники. Я упал на пол. Но Шамову этого было мало. К тому же его подбадривал заместитель. Меня подняли на ноги и поволокли в операционный зал. Шамов физически гораздо сильнее меня.

Пьяный топ-менеджер банка стал оскорблять охранника, говоря, что тот не может за себя постоять. Затем Овчаренко продолжили избивать в операционном зале, а после в туалете. Охранник попытался убежать, но не смог — заместитель Шамова держал дверь. Охранника пытались утопить в унитазе, но он смог увернуться, после чего Овчаренко приказали за 10 секунд навести порядок и смыть кровь с пола и стен. Тот взял тряпку, намочил и стал убирать помещение. Охранник к тому времени потерял много крови и плохо двигался, за что был снова избит. Когда пьяное руководство вышло покурить, Овчаренко из последних сил позвонил оперативному дежурному и сообщил о произошедшем. Вскоре в банк «Зенит» приехала группа быстрого реагирования и «Скорая помощь». Медики доставили охранника в больницу, где ему был поставлен диагноз: «Сотрясение головного мозга. Закрытый перелом костей носа без смещения. Закрытый перелом 11 ребра справа без смещения. Дорсопатия шейной локализации, синдром цервикалгии. Ушибы, ссадины мягких тканей головы, правой кисти». После выписки из стационара Андрей Овчаренко еще долго лечился в поликлинике. Ему приказали молчать, а в противном случае у «родственников могут возникнуть неприятности».

Как сообщил VN.ru адвокат коллегии «Жуков и партнеры» Николай Потапов, который представляет потерпевшего, изначально эксперты-медики, обследовав охранника, решили, что его здоровью нанесен лишь легкий вред. Поступок господина Шамова, которого, кстати, сразу выгнали с работы, квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Приговор — штраф в размере 25 тысяч рублей.

— Естественно, мы обжаловали этот судебный акт, — говорит адвокат Николай Потапов. — Я настоял на новой судебно-медицинской экспертизе. Из-за травмы головы у моего клиента нарушились координация движений и память, ему постоянно снятся кошмары, он стал писать с ошибками, был вынужден оставить работу в ЧОПе и сейчас не имеет постоянного дохода.

Согласно заключению независимых экспертов, травма Овчаренко повлекла за собой психическое расстройство в форме «посткоммоционного синдрома», а это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Теперь господину Шамову грозит до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, что сам Андрей Шамов частично признает вину. Он уверяет, что после его «легкого рукоприкладства» охранник не мог получить столь тяжелые травмы.