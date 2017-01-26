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14:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске осуждена водитель трамвая, сбившая пенсионерку

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января, РИА ФедералПресс. В Челябинске осуждена водитель трамвая Татьяна Кучина, по вине которой в результате ДТП скончалась пенсионерка, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры области.

Кучина, работающая водителем трамвая в МУП «Челяб ГЭТ», 20 июля 2016 года сбила пешехода на улице 1-ой Пятилетки в Челябинске. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, она заблаговременно не снизила скорость движения и не остановилась, в результате чего выехала на переход, по которому шла пенсионерка 1949 года рождения.

Женщина скончалась от полученной травмы головы 3 сентября. После ДТП Кучина принесла свои извинения потерпевшей и ее внучке, а предприятие, где она работала, выделило 20 тыс. рублей на похороны.

После этого внучкой было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон, однако гособвинитель с данной точкой зрения не согласился.

Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства. Кучина свою вину признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

С учетом мнения гособвинителя суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и с лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года.

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