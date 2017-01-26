В Харьковской области обвалилась крыша котельной школы из-за скопления большой массы снега

Сообщение о разрушении крыши и части стены котельной школы № 2 по ул. Злагоды, 50 г. Люботина поступило в ГосЧС в 6:43 утра 25 января. Как сообщается, возможной причиной разрушения стала большая масса снега на крыше.

Пострадавших в результате обвала нет. Районной комиссией КТЭБ принято решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены.