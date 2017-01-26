В Краснокамске осудили виновника смертельного ДТП
Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла в июле 2016 года на дороге «Подъезд г. Перми от М-7 «Волга». Виновником стал пьяный автомобилист из Перми.
Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла в июле 2016 года на дороге «Подъезд г. Перми от М-7 «Волга». Виновником стал пьяный автомобилист из Перми.
По данным полиции, 61-летний пермяк управлял автомобилем «ВАЗ-21140». Он двигался в сторону Перми. На 459 километре дороги мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку.
В результате ДТП на месте погибла 74-летняя пассажирка ВАЗА. Полицейские установили, что водитель отечественного авто в момент происшествия был пьяным.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Краснокамский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в