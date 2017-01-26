В Краснокамске осудили виновника смертельного ДТП

По данным полиции, 61-летний пермяк управлял автомобилем «ВАЗ-21140». Он двигался в сторону Перми. На 459 километре дороги мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку.

В результате ДТП на месте погибла 74-летняя пассажирка ВАЗА. Полицейские установили, что водитель отечественного авто в момент происшествия был пьяным.