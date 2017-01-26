Приговор Алексею Бусарову оставили без изменений
Пермский краевой суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу бизнесмена Алексея Бусарова, признанного виновным в гибели
Пермский краевой суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу бизнесмена Алексея Бусарова, признанного виновным в гибели
Осужденный к трем годам
Как сообщал «Ъ», трагедия произошла вечером 27 февраля 2016 года. По версии следствия и гособвинения, бизнесмен Алексей Бусаров двигался на автомобиле Mercedes со скоростью 55 км/ч в жилой зоне хутора Русское Поле. Нарушив правила дорожного движения, он допустил наезд на