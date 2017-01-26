Приговор Алексею Бусарову оставили без изменений

Осужденный к трем годам колонии-поселения Алексей Бусаров просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, считая вынесенный приговор незаконным и необоснованным. Прокуратура настаивала на законности приговора суда первой инстанции. Изучив аргументы сторон, судья Ольга Клементьева оставила жалобу Алексея Бусарова без удовлетворения, а приговор районного суда — без изменения.



Как сообщал «Ъ», трагедия произошла вечером 27 февраля 2016 года. По версии следствия и гособвинения, бизнесмен Алексей Бусаров двигался на автомобиле Mercedes со скоростью 55 км/ч в жилой зоне хутора Русское Поле. Нарушив правила дорожного движения, он допустил наезд на вице-спикера заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, который гулял с собакой. От травмы депутат скончался. После совершения преступления Алексей Бусаров погрузил его в машину и скрылся с места происшествия. Позже он сдался полиции, написав явку с повинной.