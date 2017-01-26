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14:23 (мск), источник: АиФ Омск

Мошенники обманывают омичей «прибавками» к пенсиям

Одна жительница города лишилась более 40 тыс. рублей, другая — 27 тыс. рублей.

57-летняя омичка обратилась в полицию и рассказала, что у неё с банковской карты пропали деньги — 41 500 рублей, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Следователю женщина сообщила, что на её мобильный телефон позвонила женщина, представилась работником пенсионного фонда и предложила получить надбавку к пенсии. Далее в разговор вступил мужчина, который убедил омичку пройти он-лайн регистрацию для получения дополнительных денежных средств. В течение короткого промежутка времени заявительнице пришли смс-пароли, которые она и сообщила злоумышленникам. Позже потерпевшая обнаружила, что с её банковской карты списаны денежные средства.

По данному факту следователем городского отдела полиции № 3 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Аналогичное преступление было совершено в отношении 55-летней женщины, у которой с банковской карты похищено 27 тыс. рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства преступлений, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, информирует интернет-источник.

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