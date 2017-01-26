Мошенники обманывают омичей «прибавками» к пенсиям

57-летняя омичка обратилась в полицию и рассказала, что у неё с банковской карты пропали деньги — 41 500 рублей, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Следователю женщина сообщила, что на её мобильный телефон позвонила женщина, представилась работником пенсионного фонда и предложила получить надбавку к пенсии. Далее в разговор вступил мужчина, который убедил омичку пройти он-лайн регистрацию для получения дополнительных денежных средств. В течение короткого промежутка времени заявительнице пришли смс-пароли, которые она и сообщила злоумышленникам. Позже потерпевшая обнаружила, что с её банковской карты списаны денежные средства.