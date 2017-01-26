Мошенники обманывают омичей «прибавками» к пенсиям
Одна жительница города лишилась более 40 тыс. рублей, другая — 27 тыс. рублей.
Одна жительница города лишилась более 40 тыс. рублей, другая — 27 тыс. рублей.
57-летняя омичка обратилась в полицию и рассказала, что у неё с банковской карты пропали деньги — 41 500 рублей, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.
Следователю женщина сообщила, что на её мобильный телефон позвонила женщина, представилась работником пенсионного фонда и предложила получить надбавку к пенсии. Далее в разговор вступил мужчина, который убедил омичку пройти
По данному факту следователем городского отдела полиции № 3 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Аналогичное преступление было совершено в отношении 55-летней женщины, у которой с банковской карты похищено 27 тыс. рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства преступлений, проводят комплекс