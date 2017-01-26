Три человека погибли в ДТП в Орловском районе
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Три человека погибли в результате ДТП в Орловском районе Ростовской области 26 января, сообщает
ДТП произошло около 12.40 на 120-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой РАВ-4».
В результате аварии водитель и два пассажира «семерки» погибли.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются.