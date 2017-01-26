Три человека погибли в ДТП в Орловском районе

Три человека погибли в результате ДТП в Орловском районе Ростовской области 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло около 12.40 на 120-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой РАВ-4».

В результате аварии водитель и два пассажира «семерки» погибли.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются.