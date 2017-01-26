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14:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 128 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Из-за утечки на водоводе отопление отключили на улице 20 лет Октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Утечка на водоводе стала причиной отключения отопления в 128 домах в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг, 26 января. Теплоснабжение нарушилось на улице 20 лет Октября. На месте работает аварийная бригада ОАО «Квадра».

По предварительным данным, утечка на участке водовода диаметром 400 мм произошла из-за износа трубы. Спасатели получили сообщение о коммунальной аварии в 12:30. Нарушения по подаче холодной и горячей воды в домах нет, уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Спасатели напомнили, что при отключении центрального отопления не стоит включать самодельные электрообогреватели — лучше использовать заводские приборы. Нельзя отапливать квартиру с помощью газовой или электрической плиты. Для сохранения тепла в помещении стоит заделать щели в окнах и балконных дверях, завесить их одеялами или коврами. Членам семьи посоветовали одеться теплее, собраться в одной комнате, временно закрыв остальные, и принять профилактические лекарства от ОРВИ. В случае ЧП следует звонить по номерам вызова экстренных служб «112» (для мобильных телефонов), «101» (для мобильных и городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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