В Воронеже 128 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Утечка на водоводе стала причиной отключения отопления в 128 домах в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг, 26 января. Теплоснабжение нарушилось на улице 20 лет Октября. На месте работает аварийная бригада ОАО «Квадра».

По предварительным данным, утечка на участке водовода диаметром 400 мм произошла из-за износа трубы. Спасатели получили сообщение о коммунальной аварии в 12:30. Нарушения по подаче холодной и горячей воды в домах нет, уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Спасатели напомнили, что при отключении центрального отопления не стоит включать самодельные электрообогреватели — лучше использовать заводские приборы. Нельзя отапливать квартиру с помощью газовой или электрической плиты. Для сохранения тепла в помещении стоит заделать щели в окнах и балконных дверях, завесить их одеялами или коврами. Членам семьи посоветовали одеться теплее, собраться в одной комнате, временно закрыв остальные, и принять профилактические лекарства от ОРВИ. В случае ЧП следует звонить по номерам вызова экстренных служб «112» (для мобильных телефонов), «101» (для мобильных и городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.