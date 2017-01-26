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14:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский школьник пропал после уроков: следователи начали проверку

В Красноярске ищут не вернувшегося из школы ребенка, сообщили 26 января в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Как рассказали в управлении, 10-летний Расул Коккозов вчера около 17:00 вышел из школы № 134 на ул. Микуцкого, 10, но домой не пришел. «По словам родных мальчика, ранее он несколько раз задерживался после школы, но они разыскивали его без помощи правоохранительных органов», — отметили в следственном управлении.

Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» сообщили, что позднее, около 19:00, мальчика видели гуляющим по мкрн Солнечный. Сам он проживает в деревне Бадалык. Следователи начали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ребенка. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и после сбора всей информации примут процессуальное решение.

Волонтеры просят горожан обратить внимание на гуляющих на улице детей и сообщить, если заметят похожего на пропавшего. Ребенок был одет в черные куртку и брюки, а также темную шапку с ушами. Сообщить любые сведения о пропавшем можно по телефону 8−950−996−60−66 волонтерам или (391) 225−44−55 в дежурную часть полиции.

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