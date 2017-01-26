Зубков подробно рассказал свою версию смерти Максима Яковлева

О смерти молодого человека Зубков узнал 15 января (Яковлев умер в ночь на 15 января во сне — ред.), такое известие стало для него «полной неожиданностью и ужасной новостью».

«У нас есть такая опция, как проживание на территории парка “Тайган”, это домики, гостиницы, полноценные квартиры. Максим в ноябре устроился на работу, и одно из главных условий для него было — жилье и питание. Это комната с горячей водой и со всеми удобствами», — пояснил Зубков.

По его словам, Яковлев начал работать в парке львов в ноябре. Жил он на территории «Тайгана», трудился за еду и кров.

В январе молодой человек должен был получить паспорт гражданина РФ, после чего его планировали официально принять на работу. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал владелец «Тайгана» Олег Зубков.

Вместе с тем владелец «Тайгана» заверил, что как только он узнал о том, что работник покусан животными, распорядился сразу же отправить его в больницу. Там Яковлеву оказали необходимую помощь и выдали направление на госпитализацию, однако он вернулся в парк.

«Его никто не мог шить в парке, никто не мог оказывать ему помощь. Больница находится в пяти минутах. В больнице ему был проведен весь комплекс мероприятий. Он был обследован, зашит и ему было выдано направление на госпитализацию. К сожалению, он его скрыл и, когда приехал в парк, сказал директору: “Перевязка сделана, лекарства выписаны и через три дня мне опять на перевязку, а через 10 дней меня повторено будут зашивать”. Но кто знал, что он будет принимать антибиотики и в это время у него в комнате с напарником будет пять литров спирта? У нас запрещен алкоголь, но мы не можем каждого обыскивать, у нас же не тюрьма», — заявил Зубков, добавив, что у Яковлева были проблемы с законом, о чем бизнесмен узнал от силовиков.

Также владелец «Тайгана» рассказал, что с момента попадания в больницу и до смерти молодой человек самостоятельно передвигался по парку.

«Максим ходил по территории, 14 января он опять пошел в больницу на перевязку и вернулся оттуда. Ничто не предвещало беды. В 7.30 15 января на разводе директор узнала о смерти Максима и вызвала полицию и “скорую”. Был составлен протокол о смерти. У следствия есть вся история произошедшего. По слухам из правоохранительных органов я знаю версию, что он умер от заражения крови», — отметил Зубков.

Вместе с тем он сообщил, что Яковлев не мог иметь ключи от клеток с животными, так как доступ к ним для него был закрыт.

«У Максима не было права доступа к животным. Он слишком мало работал, был разнорабочим, к хищным животным никакого отношения не имел. У нас не контактируют сотрудники с хищниками», — заверил Зубков, уточнив, что в клетки к хищникам имеют доступ только четыре работника «Тайгана».

По словам владельца парка львов, пока не найден и напарник умершего Константин, который имел проблемы с алкоголем.

«Костя действительно ушел, после того, как сообщил о смерти Максима, пока вызывали “скорую” и полицию. Мое предположение: Косте есть, что скрывать. Он был с Максимом в больнице дважды, возможно знал о направлении (на госпитализацию — ред.), возможно стоял в коридоре и не знал об этом направлении. Костя — человек, который два дня работает, две недели пьет, но он безвредный и иногда работал. Я его не выгонял, зима. Он работал недолго: приезжал, уезжал. Он не был оформлен, волонтером работал. Жил и кушал, деньги не получал. Сейчас его нет, но я думаю, милиция его найдет», — сказал Зубков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в парке львов «Тайган» в подсобном помещении было обнаружено тело 29-летнего Максима Яковлева. По заявлению собственника парка Олега Зубкова, мужчину покусали собаки за пределами «Тайгана», при этом родственники погибшего считают, что такие травмы собаки не смогли бы нанести.