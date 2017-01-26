Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
"Освободите территорию": Порошенко ответил журналистам из РФ
В Госдуме призвали не церемониться с Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
14:53 (мск), источник: РИА Крым

Зубков подробно рассказал свою версию смерти Максима Яковлева

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Умерший в парке львов «Тайган» 29-летний Максим Яковлев не был официально трудоустроен.

Источник: РИА "Новости"

В январе молодой человек должен был получить паспорт гражданина РФ, после чего его планировали официально принять на работу. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал владелец «Тайгана» Олег Зубков.

По его словам, Яковлев начал работать в парке львов в ноябре. Жил он на территории «Тайгана», трудился за еду и кров.

«У нас есть такая опция, как проживание на территории парка “Тайган”, это домики, гостиницы, полноценные квартиры. Максим в ноябре устроился на работу, и одно из главных условий для него было — жилье и питание. Это комната с горячей водой и со всеми удобствами», — пояснил Зубков.

О смерти молодого человека Зубков узнал 15 января (Яковлев умер в ночь на 15 января во сне — ред.), такое известие стало для него «полной неожиданностью и ужасной новостью».

Читайте также
Олег Зубков решил стать гражданином Турции

Вместе с тем владелец «Тайгана» заверил, что как только он узнал о том, что работник покусан животными, распорядился сразу же отправить его в больницу. Там Яковлеву оказали необходимую помощь и выдали направление на госпитализацию, однако он вернулся в парк.

«Его никто не мог шить в парке, никто не мог оказывать ему помощь. Больница находится в пяти минутах. В больнице ему был проведен весь комплекс мероприятий. Он был обследован, зашит и ему было выдано направление на госпитализацию. К сожалению, он его скрыл и, когда приехал в парк, сказал директору: “Перевязка сделана, лекарства выписаны и через три дня мне опять на перевязку, а через 10 дней меня повторено будут зашивать”. Но кто знал, что он будет принимать антибиотики и в это время у него в комнате с напарником будет пять литров спирта? У нас запрещен алкоголь, но мы не можем каждого обыскивать, у нас же не тюрьма», — заявил Зубков, добавив, что у Яковлева были проблемы с законом, о чем бизнесмен узнал от силовиков.

Также владелец «Тайгана» рассказал, что с момента попадания в больницу и до смерти молодой человек самостоятельно передвигался по парку.

«Максим ходил по территории, 14 января он опять пошел в больницу на перевязку и вернулся оттуда. Ничто не предвещало беды. В 7.30 15 января на разводе директор узнала о смерти Максима и вызвала полицию и “скорую”. Был составлен протокол о смерти. У следствия есть вся история произошедшего. По слухам из правоохранительных органов я знаю версию, что он умер от заражения крови», — отметил Зубков.

Вместе с тем он сообщил, что Яковлев не мог иметь ключи от клеток с животными, так как доступ к ним для него был закрыт.

«У Максима не было права доступа к животным. Он слишком мало работал, был разнорабочим, к хищным животным никакого отношения не имел. У нас не контактируют сотрудники с хищниками», — заверил Зубков, уточнив, что в клетки к хищникам имеют доступ только четыре работника «Тайгана».

По словам владельца парка львов, пока не найден и напарник умершего Константин, который имел проблемы с алкоголем.

«Костя действительно ушел, после того, как сообщил о смерти Максима, пока вызывали “скорую” и полицию. Мое предположение: Косте есть, что скрывать. Он был с Максимом в больнице дважды, возможно знал о направлении (на госпитализацию — ред.), возможно стоял в коридоре и не знал об этом направлении. Костя — человек, который два дня работает, две недели пьет, но он безвредный и иногда работал. Я его не выгонял, зима. Он работал недолго: приезжал, уезжал. Он не был оформлен, волонтером работал. Жил и кушал, деньги не получал. Сейчас его нет, но я думаю, милиция его найдет», — сказал Зубков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в парке львов «Тайган» в подсобном помещении было обнаружено тело 29-летнего Максима Яковлева. По заявлению собственника парка Олега Зубкова, мужчину покусали собаки за пределами «Тайгана», при этом родственники погибшего считают, что такие травмы собаки не смогли бы нанести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь