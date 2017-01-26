Мужчина погиб, упав из окна 16-этажного дома в Волгограде.

26 января днем в Кировском районе Волгограда мужчина выпал из окна 16-этажного дома № 123 по улице 64-й Армии. По сообщению свидетелей, мужчина скончался на месте, еще до приезда скорой.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливается личность погибшего. Он был одет в майку и спортивные штаны, на вид ему около 50 лет. По сообщению правоохранительных органов, производится опрос жильцов дома, которые могли знать погибшего.