Мужчина погиб, упав из окна 16-этажного дома в Волгограде
Мужчина погиб, упав из окна 16-этажного дома в Волгограде.
Мужчина погиб, упав из окна 16-этажного дома в Волгограде.
26 января днем в Кировском районе Волгограда мужчина выпал из окна 16-этажного дома № 123 по улице 64-й Армии. По сообщению свидетелей, мужчина скончался на месте, еще до приезда скорой.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливается личность погибшего. Он был одет в майку и спортивные штаны, на вид ему около 50 лет. По сообщению правоохранительных органов, производится опрос жильцов дома, которые могли знать погибшего.
Сотрудники правоохранительных органов должны выяснить, был ли это суицид, несчастный случай или