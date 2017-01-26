На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв

По его словам, обрушилась кровля над турбиной № 5 на площади 600 квадратных метров.

В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП.

«В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона. Имеются частичные разрушения», — сказала РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова. Взрыв не нарушил теплоснабжение города и области, добавила она.

По предварительным данным Минэнерго, взрыв произошел при проведении сварочных работ, при этом погиб сварщик.

Пензенская ТЭЦ-1, расположенная по адресу: улица Новочеркасская, 1, принадлежит компании «Т Плюс».