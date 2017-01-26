На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел на пензенской ТЭЦ, погиб один человек, здание частично разрушено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел на пензенской ТЭЦ, погиб один человек, здание частично разрушено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По его словам, обрушилась кровля над турбиной № 5 на площади 600 квадратных метров.
В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП.
«В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок
По предварительным данным Минэнерго, взрыв произошел при проведении сварочных работ, при этом погиб сварщик.
Пензенская ТЭЦ-1, расположенная по адресу: улица Новочеркасская, 1, принадлежит компании «Т Плюс».