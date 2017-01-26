На Кубани поезд протащил по путям легковушку. Погибли ребенок и водитель

Отечественная легковушка попала под поезд. Погибли два человека. Авария произошла на регулируемом переезде с исправной сигнализацией. Об этом пишет ИА «KrasnodarMedia» со ссылкой на ДПС ГИБДД Краснодара.

«ВАЗ-2110» остановился перед переездом, но во время приближения тепловоза машина неожиданно выехала на переезд. Машинист предпринял экстренное торможение. Однако, это не помогло. Поезд еще 200 метров протащил машину по путям. В результате аварии погибли водители и ребенок. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.