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16:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани поезд протащил по путям легковушку. Погибли ребенок и водитель

КРАСНОДАР, 26 января, РИА ФедералПресс. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на переезде железнодорожного участка Оросительный — Ужур в Краснодарском крае.

Отечественная легковушка попала под поезд. Погибли два человека. Авария произошла на регулируемом переезде с исправной сигнализацией. Об этом пишет ИА «KrasnodarMedia» со ссылкой на ДПС ГИБДД Краснодара.

«ВАЗ-2110» остановился перед переездом, но во время приближения тепловоза машина неожиданно выехала на переезд. Машинист предпринял экстренное торможение. Однако, это не помогло. Поезд еще 200 метров протащил машину по путям. В результате аварии погибли водители и ребенок. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.

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