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15:15 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежскую чиновницу осудили за незаконные махинации с земельными участками

Женщина отделалась условным сроком. Еще ей на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.

В четверг, 26 января, Хохольский райсуд рассмотрел дело экс-главы Архангельского поселения. 61-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, служебных подлогах и превышении своих полномочий. Суд установил, что чиновница с 2009 по 2014 год незаконно распоряжалась земельными участками.

«Она вносила недействительные сведения в ранее изданные другим главой поселения постановления о выделении земельных участков в собственность», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также женщина оформляла знакомым и себе земельные участки, не имея на это законных прав. Суд учел возраст и состояние здоровья женщины. Наказание получилось мягким — 2,5 года лишения свободы условно. Еще женщине на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.

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