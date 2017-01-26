Воронежскую чиновницу осудили за незаконные махинации с земельными участками
Женщина отделалась условным сроком. Еще ей на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.
Женщина отделалась условным сроком. Еще ей на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.
В четверг, 26 января, Хохольский райсуд рассмотрел дело
«Она вносила недействительные сведения в ранее изданные другим главой поселения постановления о выделении земельных участков в собственность», — сообщают в
Также женщина оформляла знакомым и себе земельные участки, не имея на это законных прав. Суд учел возраст и состояние здоровья женщины. Наказание получилось мягким — 2,5 года лишения свободы условно. Еще женщине на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.