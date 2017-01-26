Воронежскую чиновницу осудили за незаконные махинации с земельными участками

В четверг, 26 января, Хохольский райсуд рассмотрел дело экс-главы Архангельского поселения. 61-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, служебных подлогах и превышении своих полномочий. Суд установил, что чиновница с 2009 по 2014 год незаконно распоряжалась земельными участками.

«Она вносила недействительные сведения в ранее изданные другим главой поселения постановления о выделении земельных участков в собственность», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также женщина оформляла знакомым и себе земельные участки, не имея на это законных прав. Суд учел возраст и состояние здоровья женщины. Наказание получилось мягким — 2,5 года лишения свободы условно. Еще женщине на 3 года запретили работать в органах власти и местного самоуправления.