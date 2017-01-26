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14:52 (мск), источник: Tengrinews

Двое жителей Талдыкоргана украли алкоголь на 5 миллионов тенге

В Талдыкоргане полицейские задержали 59-летнего мужчину, который со своим подельником подозревается в краже алкоголя на сумму более пяти миллионов тенге, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Источник: Tengrinews

Согласно материалам уголовного дела, кража спиртных напитков произошла в июле прошлого года. Мужчины крали алкоголь на протяжении десяти дней.

«Свой материальный ущерб потерпевший владелец вино-водочной продукции оценил в пять миллионов 107 тысяч 991 тенге. Один из подозреваемых уже задержан и содержится под стражей в изоляторе временного содержания», — отметили в областной полиции.

Как выяснилось, полицейские также установили личность его подельника. В отношении него оперативниками уголовного розыска принимаются меры по задержанию.

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