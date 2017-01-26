Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу М5 «Урал»

Днем 26 января 2017 года на трассе М5 «Урал» в Чебаркульском районе столкнулись две фуры и легковушка. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

От удара с легковушкой один из большегрузов упал на бок, перекрыв полосу. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.