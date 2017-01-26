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14:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу М5 «Урал»

Образовалась многокилометровая пробка.

Днем 26 января 2017 года на трассе М5 «Урал» в Чебаркульском районе столкнулись две фуры и легковушка. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

От удара с легковушкой один из большегрузов упал на бок, перекрыв полосу. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Официальных комментариев пока нет. Есть ли пострадавшие, неизвестно. По словам южноуральцев, аварию мог спровоцировать обильный снегопад, не прекращающийся со вчерашнего дня.

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