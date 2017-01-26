Дело по «Гринфлайту» возбудили без бухгалтерских проверок
Чтобы защитить права дольщиков.
Чтобы защитить права дольщиков.
Расследование уголовного дела относительно пропажи средств дольщиков со счетов компании «Гринфлайт» не помешает застройщику сдавать дома ЖК «Академ Riverside» в эксплуатацию. Об этом 26 января сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, передает «Уралинформбюро».
«Мы тщательно следим, чтобы следствие не мешало действиям застройщика по выполнению обязательств перед дольщиками», — подчеркнул он.
По словам главного полицейского Южного Урала, процедура расследования дела «Гринфлайта» отличается от работы по аналогичным ситуациям: «Как правило, подобные дела возбуждаются после длительных проверок, бухгалтерских ревизий. Лишь после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Ситуация с “Гринфлайтом” с точностью до наоборот — для защиты прав дольщиков сначала было принято решение о возбуждении дела».
Следователи взялись за «Гринфлайт» в июле 2016 года. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая пропажу 6 миллиардов рублей со счетов компании. К настоящему времени сумма ущерба возросла до 11 миллиардов. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову.