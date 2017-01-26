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14:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дело по «Гринфлайту» возбудили без бухгалтерских проверок

Чтобы защитить права дольщиков.

Источник: УралИнформБюро

Расследование уголовного дела относительно пропажи средств дольщиков со счетов компании «Гринфлайт» не помешает застройщику сдавать дома ЖК «Академ Riverside» в эксплуатацию. Об этом 26 января сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, передает «Уралинформбюро».

«Мы тщательно следим, чтобы следствие не мешало действиям застройщика по выполнению обязательств перед дольщиками», — подчеркнул он.

По словам главного полицейского Южного Урала, процедура расследования дела «Гринфлайта» отличается от работы по аналогичным ситуациям: «Как правило, подобные дела возбуждаются после длительных проверок, бухгалтерских ревизий. Лишь после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Ситуация с “Гринфлайтом” с точностью до наоборот — для защиты прав дольщиков сначала было принято решение о возбуждении дела».

Следователи взялись за «Гринфлайт» в июле 2016 года. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая пропажу 6 миллиардов рублей со счетов компании. К настоящему времени сумма ущерба возросла до 11 миллиардов. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову.

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