Жителя Семенова оштрафовали за ложное сообщение о бомбе на вокзале
Злоумышленник выплатит 30 000 рублей за ложный вызов служб экстренного реагирования.
Злоумышленник выплатит 30 000 рублей за ложный вызов служб экстренного реагирования.
Житель Семенова получил крупный штраф за ложное сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале, сообщает Нижегородский областной суд. Пьяный злоумышленник позвонил на пульт оператора службы «02» и заявил о том, что на станции Семенов заминированы вагоны поезда. На место прибыли службы быстрого реагирования, все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы. При обследовании здания, находящегося на путях электропоезда, платформ и прилегающей к вокзалу территории взрывного устройства обнаружено не было.
На хулигана завели уголовное дело по ст. 207 ч. 1 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.