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16:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жителя Семенова оштрафовали за ложное сообщение о бомбе на вокзале

Злоумышленник выплатит 30 000 рублей за ложный вызов служб экстренного реагирования.

Житель Семенова получил крупный штраф за ложное сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале, сообщает Нижегородский областной суд. Пьяный злоумышленник позвонил на пульт оператора службы «02» и заявил о том, что на станции Семенов заминированы вагоны поезда. На место прибыли службы быстрого реагирования, все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы. При обследовании здания, находящегося на путях электропоезда, платформ и прилегающей к вокзалу территории взрывного устройства обнаружено не было.

На хулигана завели уголовное дело по ст. 207 ч. 1 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

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