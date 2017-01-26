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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

В МЧС назвали причину пожара в поезде Минск-Адлер в Колядичах

Инцидент произошел днем двадцать пятого января. Пассажирский поезд, следовавший из белорусской столицы в Адлер, из-за возгорания совершил аварийную остановку в районе Колядичей.

Источник: Reuters

Была озвучена предполагаемая причина пожара в пассажирском поезде, который следовал из Минска в Адлер. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за попадания масла на коллектор двигателя. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел днем двадцать пятого января. Пассажирский поезд, следовавший из белорусской столицы в Адлер, из-за возгорания совершил аварийную остановку в районе Колядичей. Огонь повредил моторный отсек и кузов тепловоза. Никто из пассажиров не пострадал. Состав был отбуксирован на другой путь.

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