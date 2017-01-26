В МЧС назвали причину пожара в поезде Минск-Адлер в Колядичах
Инцидент произошел днем двадцать пятого января. Пассажирский поезд, следовавший из белорусской столицы в Адлер,
Инцидент произошел днем двадцать пятого января. Пассажирский поезд, следовавший из белорусской столицы в Адлер,
Была озвучена предполагаемая причина пожара в пассажирском поезде, который следовал из Минска в Адлер. Специалисты считают, что возгорание произошло
Инцидент произошел днем двадцать пятого января. Пассажирский поезд, следовавший из белорусской столицы в Адлер,