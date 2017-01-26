На Среднем Урале задержан бизнесмен, пытавшийся «купить» полковника свердловского главка МВД

«Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области по подозрению в даче взятки начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации полковнику внутренней службы Денису Машаракину регионального полицейского главка задержан 39-летний предприниматель из города Лобня Московской области», — рассказал Накануне.RU официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

По его данным, за 60 тыс. руб. представитель коммерческой фирмы предложил должностному лицу полиции через его подчиненного, руководителя отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева, подписать акты выполненных работ на поставку товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям технического задания государственных контрактов, с подменой маркировок и компонентов аккумуляторов для радиостанций.

«Офицеры на сделку с совестью не пошли и, как предписывает в таких случаях нормативная база МВД, доложили о поступившем противоправном предложении рапортом. К изобличению взяткодателя руководством главка были подключены сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ. Незаконная сделка проходила под их контролем. Как только посетитель областного полицейского главка в служебном кабинете предложил должностному лицу денежные средства, его задержали. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный следственный комитет. Кроме того, еще по ряду криминальных эпизодов уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГУ МВД области. Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Действующее законодательство предусматривает за подобные противоправные деяния наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщил полковник Горелых.

За проявленную принципиальность по отношению к коррупционному преступлению подполковника Андрея Васильева и полковника Дениса Машаракина руководством ГУ МВД области принято решение о поощрении.