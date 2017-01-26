Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цена самого маленького жилья в Москве снизилась на 10%
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Российские банки на Украине о притоке клиентов: не ожидали такого
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о позиции Путина
В Госдуме призвали не церемониться с Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
16:06 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде найден мертвым пропавший молодой человек

В Калининграде при невыясненных обстоятельствах погиб 22-летний местный житель. Об этом в четверг «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

По данным СК, его тело было обнаружено в среду. Следователи в настоящее время проводят проверку для установления всех обстоятельств гибели молодого человека.

По ее результатам будет принято процессуальное решение. Калининградец пропал на прошлой неделе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Опустите руки, враги!»: как прошли публичные слушания в Балтийске
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Синтетические материалы в отделке — это нормально?
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь