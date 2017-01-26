В Калининграде найден мертвым пропавший молодой человек
В Калининграде при невыясненных обстоятельствах погиб 22-летний местный житель. Об этом в четверг «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
В Калининграде при невыясненных обстоятельствах погиб 22-летний местный житель. Об этом в четверг «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
По данным СК, его тело было обнаружено в среду. Следователи в настоящее время проводят проверку для установления всех обстоятельств гибели молодого человека.
По ее результатам будет принято процессуальное решение. Калининградец пропал на прошлой неделе.