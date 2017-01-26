Преступник, отбывающий пожизненный срок, спланировал похищение бизнесмена из Единец

Главным подельником преступника стал его сын — тоже с криминальным прошлым. Похищение предотвратило северное подразделение Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью вместе с Национальным инспекторатом расследований.

Осужденному 52 года, в тюрьме он уже 12 лет. Срок отбывает за убийство. Спланировав похищение, он привлек к делу сына и еще одного заключенного.

«Нам удалось предотвратить тщательно спланированное похищение бизнесмена с севера страны. За его освобождение преступники планировали потребовать у родственников 40 тысяч евро», — заявил и.о. замглавы Прокуратуры БОП Валериу Боган.

Деньги собирались разделить, оставив часть в общей воровской кассе. За бизнесменом устроили слежку, а за преступниками следили оперативники.

«После этого похищения они хотели запугать и других бизнесменов, заставить их добровольно вносить деньги в воровскую кассу», — отметил и.о. замглавы Прокуратуры БОП Валериу Бодян.

Подельник главаря банды теперь может получить дополнительно к своему тюремному сроку еще до 13 лет. Столько же грозит сыну организатора группировки.