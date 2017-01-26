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15:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Миассе на 65-летнего мужчину напал с ножом его зять

Пенсионер находится в больнице.

Мужчина напал с ножом на своего тестя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ночью 25 января в Миассе от дома № 43 по улице Лебединского в Центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки был оставлен 65-летний мужчина.

Сотрудниками полиции удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый 21-летний зять потерпевшего.

Установлено, что мужчины поругались и родственник схватился за нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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