Два краснокнижных дельфина выбросились на Керченское побережье
Причины гибели дельфинов в Крыму устанавливают специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского
Причины гибели дельфинов в Крыму устанавливают специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского
Начальник департамента экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов республики Виталий Недоспасов подтвердил факт гибели дельфинов на пляжах Керчи.
По информации ведомства, на сушу выбросились два дельфина, занесённые в Красную книгу Крыма и России. Причины произошедшего сейчас устанавливаются представителями Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского института рыбного хозяйства. «Здесь много разных факторов. Только специалисты в этой отрасли могут дать компетентный комментарий,