Два краснокнижных дельфина выбросились на Керченское побережье

Начальник департамента экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов республики Виталий Недоспасов подтвердил факт гибели дельфинов на пляжах Керчи.

По информации ведомства, на сушу выбросились два дельфина, занесённые в Красную книгу Крыма и России. Причины произошедшего сейчас устанавливаются представителями Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского института рыбного хозяйства. «Здесь много разных факторов. Только специалисты в этой отрасли могут дать компетентный комментарий, из-за чего та или иная особь животного мира, занесённая в Красную книгу Российской Федерации, погибла», — заключил Недоспасов.