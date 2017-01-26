Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Российские банки на Украине о притоке клиентов: не ожидали такого
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о позиции Путина
В Госдуме призвали не церемониться с Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
16:07 (мск), источник: АиФ Крым

Два краснокнижных дельфина выбросились на Керченское побережье

Причины гибели дельфинов в Крыму устанавливают специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Источник: Reuters

Начальник департамента экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов республики Виталий Недоспасов подтвердил факт гибели дельфинов на пляжах Керчи.

По информации ведомства, на сушу выбросились два дельфина, занесённые в Красную книгу Крыма и России. Причины произошедшего сейчас устанавливаются представителями Росприроднадзора, Росрыболовства и Азовского института рыбного хозяйства. «Здесь много разных факторов. Только специалисты в этой отрасли могут дать компетентный комментарий, из-за чего та или иная особь животного мира, занесённая в Красную книгу Российской Федерации, погибла», — заключил Недоспасов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Детей погубила жадность взрослых: новые данные в деле о Сямозере
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь