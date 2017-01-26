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17:49 (мск), источник: Югополис

В Новороссийске водитель без прав сбил инспектора ДПС

Проигнорировав законные требования полицейских об остановке, 26-летний местный житель совершил два ДТП.

Источник: Югополис

Сотрудники роты ДПС, находясь на маршруте патрулирования на 136 км федеральной автодороги «Новороссийск — Краснодар», за грубое нарушение правил дорожного движения, попытались остановить автомобиль ВАЗ-217230.

Водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Наряд ДПС начал преследование автомобиля. Через время нарушитель остановился по причине неисправности.

Подбежав к преследуемому автомобилю, инспектор попытался открыть водительскую дверь для задержания злоумышленника, но водитель резко начал движение, сбил полицейского и протащил его на капоте несколько метров.

Позже в поселке Верхнебаканском водитель ВАЗ-217230 допустил столкновение с другим легковым автомобилем и был задержан сотрудниками ДПС.

В отделе полиции, куда доставили 26-летнего жителя Новороссийска, было установлено, что ранее он лишался водительских прав.

В настоящее время сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь. На задержанного составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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