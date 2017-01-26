Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цена самого маленького жилья в Москве снизилась на 10%
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о позиции Путина
В Госдуме призвали не церемониться с Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
16:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге «гроза с Пионерского» сдался следователям

Спустя 1,5 года.

В Екатеринбурге автохам из Пионерского поселка Игорь Новоселов добровольно сдался следователям. Как сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проводится комплекс процессуальных действий, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанного.

Новоселова объявили в розыск 15 июля 2015 года после того, как он в третий раз не явился на заседание Кировского районного суда.

Молодого человека обвиняют в угрозе убийством, нанесении побоев и хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, в июле 2014 года «гроза с Пионерского» напал на таксиста, перекрывшего выезд из двора. Он сел в салон чужого автомобиля и избил водителя, после чего достал складной нож и угрожал убить мужчину. Подоспевшие на крик прохожие выволокли дебошира из машины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинские депутаты похвастаются доходами раньше срока
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь