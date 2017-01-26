В Екатеринбурге «гроза с Пионерского» сдался следователям

В Екатеринбурге автохам из Пионерского поселка Игорь Новоселов добровольно сдался следователям. Как сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проводится комплекс процессуальных действий, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанного.

Новоселова объявили в розыск 15 июля 2015 года после того, как он в третий раз не явился на заседание Кировского районного суда.

Молодого человека обвиняют в угрозе убийством, нанесении побоев и хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, в июле 2014 года «гроза с Пионерского» напал на таксиста, перекрывшего выезд из двора. Он сел в салон чужого автомобиля и избил водителя, после чего достал складной нож и угрожал убить мужчину. Подоспевшие на крик прохожие выволокли дебошира из машины.