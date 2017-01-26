Устроившие стрельбу в лагере экс-сотрудники мэрии челябинского Снежинска получили условные сроки

Пресс-служба горсуда сообщает, что суд признал обоих виновными по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Им назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком в полтора года.

По информации следствия, обвиняемые из пневматического пистолета «Байкал», снаряженного свинцовыми пулями, и из пулемета, снаряженного сферическими пулями, стреляли по стенам и окнам корпусов лагеря.

«Они поочередно заходили в корпуса, подавали учащимся команды “захват”, “лежать”, “на пол”, “руки за головы”, демонстрируя пистолеты, периодически производя из них стрельбу в непосредственной близости от несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 2 июня 2016 года на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Снежинске два сотрудника городской администрации — начальник сборов и его заместитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стенам и окнам корпусов, где находились старшеклассники. Затем они вошли внутрь и устроили стрельбу, приказывая детям лечь на пол. Выстрелами были повреждены окна помещений, старшеклассники не пострадали. Было возбуждено уголовное по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После инцидента эти сотрудники мэрии были уволены.