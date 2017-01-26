В Сочи пациент напал на фельдшера «скорой помощи»

В настоящее время дебошир задержан, проводится проверка. Об этом в четверг сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.

— Работники «скорой помощи» сообщили в полицию, что на вызове пациент избил фельдшера и повредил аппаратуру их служебной машины. На место выехали наши сотрудники. Они осмотрели место происшествия, опросили заявителей, а также возможных свидетелей инцидента, — рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, вскоре подозреваемого задержали. По предварительным данным, во время совершения правонарушения он находился в состоянии наркотического опьянения.