В Воронеже трактор наехал на пенсионерку на тротуаре у здания управы

Трактор ТКМ-250 травмировал 79-летнюю пенсионерку на тротуаре у здания управы Железнодорожного района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112 со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказали, что у пенсионерки «выпал протез из ноги». Однако в пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что женщина получила ушиб коленного сустава.

Авария произошла у дома № 157 на Ленинском проспекте. По данным правоохранителей, универсальной дорожной машиной управлял 59-летний мужчина. Двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к проезжей части, он наехал на пенсионерку. Женщина шла по тротуару. После аварии ее доставили в медучреждение. Врачи оказали пенсионерке помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что погодные условия зимой не позволяют машине остановиться быстро. Жителей попросили быть внимательнее и переходить дорогу только по «зебре». Перед этим стоит убедиться, что все автомобилисты пропускают пешеходов.