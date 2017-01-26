Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: Киеву указали на место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
22«Облик перемен»
16:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже трактор наехал на пенсионерку на тротуаре у здания управы

После аварии женщину доставили в медучреждение. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Трактор ТКМ-250 травмировал 79-летнюю пенсионерку на тротуаре у здания управы Железнодорожного района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112 со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказали, что у пенсионерки «выпал протез из ноги». Однако в пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что женщина получила ушиб коленного сустава.

Авария произошла у дома № 157 на Ленинском проспекте. По данным правоохранителей, универсальной дорожной машиной управлял 59-летний мужчина. Двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к проезжей части, он наехал на пенсионерку. Женщина шла по тротуару. После аварии ее доставили в медучреждение. Врачи оказали пенсионерке помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что погодные условия зимой не позволяют машине остановиться быстро. Жителей попросили быть внимательнее и переходить дорогу только по «зебре». Перед этим стоит убедиться, что все автомобилисты пропускают пешеходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Дядя убил папу и бабушку». За что гость зарубил семью в переулке Здоровья Воронежа
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Синтетические материалы в отделке — это нормально?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь