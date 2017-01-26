В Дубровенском районе сын убил мухобойкой пьяную мать
Действия мужчины были квалифицированы по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Действия мужчины были квалифицированы по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Дубровенского района, убившего свою
Инцидент произошел днем семнадцатого июля прошлого года. 37-летний мужчина вернулся после рабочего дня домой, где находилась его мать с сожителем. Женщина была пьяна, что вызвало возмущение ее сына
Действия мужчины были квалифицированы по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси. На данный момент обвиняемый находится под стражей. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. В скором времени дело будет передано в суд.