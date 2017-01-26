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16:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Дубровенском районе сын убил мухобойкой пьяную мать

Действия мужчины были квалифицированы по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси. На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Дубровенского района, убившего свою мать-инвалида. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Инцидент произошел днем семнадцатого июля прошлого года. 37-летний мужчина вернулся после рабочего дня домой, где находилась его мать с сожителем. Женщина была пьяна, что вызвало возмущение ее сына из-за его негативного отношения к употреблению ею алкоголя. Произошел конфликт, в ходе которого сын несколько раз ударил родительницу по голове, чтобы отрезвить. Однако конфликт продолжился, мужчина начала бить мать мухобойкой. Буквально через несколько часов 56-летняя женщина скончалась.

Действия мужчины были квалифицированы по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси. На данный момент обвиняемый находится под стражей. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. В скором времени дело будет передано в суд.

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