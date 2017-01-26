На Литовской горит здание близ ТК «Аквилон»
Во дворе мебельного центра «Аквилон» у станции метро «Лесная» в Петербурге днем 26 января тушат пожар.
Во дворе мебельного центра «Аквилон» у станции метро «Лесная» в Петербурге днем 26 января тушат пожар.
Судя по фото, которые разместили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», горит одно из помещений во дворе торгового комплекса «Аквилон» на Литовской, 10. Там же находится скалодром RockTown.
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что пожарные выехали на адрес.