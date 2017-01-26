В Борисове огласили приговор по делу слесарей-газовщиков

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Борисовского района огласили приговор в отношении двоих сотрудников «Борисовгаза», сообщили БЕЛТА в Минском областном суде.

«Обвиняемых признали виновными и приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, с “Борисовгаза” взыскали Br120 тыс. в счет родственников погибших», — отметили в Минском областном суде.

Как сообщалось, трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове. В одной из квартир многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. В квартире присутствовал стойкий запах газа. Во время поквартирного обхода этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.