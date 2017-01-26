Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Эксперт: Трамп показал, что верен идеям, которых многие боялись
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Киеву указали на его место в переговорах Путина и Трампа - СМИ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
20Трамп стал 45-м президентом США
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
18:00 (мск), источник: АиФ Казань

В Зеленодольске судебный пристав пыталась снять арест с автомобиля сожителя

Судебный пристав пыталась снять арест с автомобиля возлюбленного, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Зеленодольского суда.

Елену Старшеву признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч.1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей в доход государства, однако освободили по амнистии и сняли судимость.

Суд установил, что у сожителя Старшевой — Тарасова — арестовали автомобиль, в связи с тем, что он не выплачивал алименты своей бывшей жене. При этом исполнительное производство находилось в работе другого судебного пристава. Чтобы не лишиться автомобиля ВАЗ 21100, Старшева подделала постановление о снятии ареста, в связи с окончанием исполнительного производства. Документ она представила сотрудникам ГИБДД по РТ.

В результате бывшая жена Тарасова не смогла получить алименты от мужа за счет автомобиля. Позже подделка была раскрыта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трюки с номерами. Воронежскому водителю пришел штраф за нарушения москвича
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь