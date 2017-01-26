В Зеленодольске судебный пристав пыталась снять арест с автомобиля сожителя

Елену Старшеву признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч.1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей в доход государства, однако освободили по амнистии и сняли судимость.

Суд установил, что у сожителя Старшевой — Тарасова — арестовали автомобиль, в связи с тем, что он не выплачивал алименты своей бывшей жене. При этом исполнительное производство находилось в работе другого судебного пристава. Чтобы не лишиться автомобиля ВАЗ 21100, Старшева подделала постановление о снятии ареста, в связи с окончанием исполнительного производства. Документ она представила сотрудникам ГИБДД по РТ.

В результате бывшая жена Тарасова не смогла получить алименты от мужа за счет автомобиля. Позже подделка была раскрыта.