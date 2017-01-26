Глава Минобороны Польши попал в масштабное ДТП

Об этом информирует «Польское радио». Как сообщается, Антони Мацеревич попал в ДТП на дороге PL-10 в районе населенного пункта Любич-Дольный вблизи Торуня Куявско-Поморского воеводства.

Автомобиль министра попал в аварию, когда он ехал с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. В общем на месте происшествия столкнулись 8 машин и эвакуатор.

В результате пострадали три человека. Польский министр не пострадал, после аварии он пересел другую машину колонны и вернулся в Варшаву.

Ранее сообщалось, что в центре Польши произошло масштабное столкновение 64 автомобилей, в результате которого пострадали десятки людей.