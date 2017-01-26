Глава Минобороны Польши попал в масштабное ДТП
Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП по пути в Варшаву.
Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП по пути в Варшаву.
Об этом информирует «Польское радио». Как сообщается, Антони Мацеревич попал в ДТП на дороге PL-10 в районе населенного пункта
Автомобиль министра попал в аварию, когда он ехал с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. В общем на месте происшествия столкнулись 8 машин и эвакуатор.
В результате пострадали три человека. Польский министр не пострадал, после аварии он пересел другую машину колонны и вернулся в Варшаву.
Ранее сообщалось, что в центре Польши произошло масштабное столкновение 64 автомобилей, в результате которого пострадали десятки людей.