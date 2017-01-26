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17:09 (мск), источник: Известия.Ру

В МЧС назвали основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе

В результате ЧП погиб один человек.

Первый замначальника регионального управления МЧС Дмитрий Козлов назвал основные версии взрыва на ТЭЦ-1 в Пензе. По его словам, ЧП произошло из-за ремонтных работ или изношенности кровли.

«Известия» ранее сообщали, что в результате взрыва погиб один человек. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семье погибшего и распорядился об оказании им материальной помощи.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», в котлотурбинном цехе на территории ТЭЦ-1 обрушилась несущая конструкция кровли на площади около 600 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и следственная группа.

Сообщается, что теплоснабжение не нарушено. Рабочие уже приступили к возведению временной кровли.

Комментарии
6
Пилигрим
как всегда,"сэкономили"...тыранули бабло.....щас будет выступление-наказать,найти,траФнуть...
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Сергей
Снег на крыше более реальный вариант
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Валерий Богданов
Виноват стремительно снижающийся интеллектуальный уровень россиян , впереди , если срочно ничего не предпринять , нас ожидают более масштабные катастрофы .
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