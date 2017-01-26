В МЧС назвали основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
В результате ЧП погиб один человек.
В результате ЧП погиб один человек.
Первый замначальника регионального управления МЧС Дмитрий Козлов назвал основные версии взрыва на ТЭЦ-1 в Пензе. По его словам, ЧП произошло
«Известия» ранее сообщали, что в результате взрыва погиб один человек. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семье погибшего и распорядился об оказании им материальной помощи.
Как сообщает ИА «Пенза-пресс», в котлотурбинном цехе на территории ТЭЦ-1 обрушилась несущая конструкция кровли на площади около 600 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и следственная группа.
Сообщается, что теплоснабжение не нарушено. Рабочие уже приступили к возведению временной кровли.