В МЧС назвали основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе

Первый замначальника регионального управления МЧС Дмитрий Козлов назвал основные версии взрыва на ТЭЦ-1 в Пензе. По его словам, ЧП произошло из-за ремонтных работ или изношенности кровли.

«Известия» ранее сообщали, что в результате взрыва погиб один человек. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семье погибшего и распорядился об оказании им материальной помощи.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», в котлотурбинном цехе на территории ТЭЦ-1 обрушилась несущая конструкция кровли на площади около 600 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и следственная группа.

Сообщается, что теплоснабжение не нарушено. Рабочие уже приступили к возведению временной кровли.