Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: Киеву указали на место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
22«Облик перемен»
17:42 (мск), источник: Newslab.ru

Найден пропавший в Красноярске школьник

Пропавшего в Красноярске 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым.

Пропавшего в Красноярске 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым, сообщили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». По данным ведомства, его обнаружили сотрудники уголовного розыска в одном из подъездов микрорайона Солнечный.

Напомним, сегодня днем стало известно о том, что вчера около 17:00 ребенок вышел из школы № 134 на ул. Микуцкого, 10, но домой не пришел. По словам его родных, ранее он несколько раз задерживался после уроков, но они разыскивали его самостоятельно. В этот же раз поиски родственников не дали результата, и были привлечены сотрудники полиции, которые опрашивали его знакомых и проверяли места, где он мог находиться.

О причинах и обстоятельствах, почему школьник оказался в подъезде, а не дома, не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разгневанная общественница «захватила в заложники» красноярского чиновника
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Синтетические материалы в отделке — это нормально?
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь