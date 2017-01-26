Найден пропавший в Красноярске школьник

Пропавшего в Красноярске 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым, сообщили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». По данным ведомства, его обнаружили сотрудники уголовного розыска в одном из подъездов микрорайона Солнечный.

Напомним, сегодня днем стало известно о том, что вчера около 17:00 ребенок вышел из школы № 134 на ул. Микуцкого, 10, но домой не пришел. По словам его родных, ранее он несколько раз задерживался после уроков, но они разыскивали его самостоятельно. В этот же раз поиски родственников не дали результата, и были привлечены сотрудники полиции, которые опрашивали его знакомых и проверяли места, где он мог находиться.

О причинах и обстоятельствах, почему школьник оказался в подъезде, а не дома, не сообщается.