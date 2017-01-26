На юге Волгограда мошенница сдала в аренду чужую квартиру

26-летний житель Калачёвского района 25 января на одном из сайтов в сети Интернет прочел объявление о сдаче квартиры. Приехав по указанному в объявлении адресу, он встретился с женщиной, которая представилась владелицей квартиры. Получив арендную плату в размере 9 тысяч рублей, незнакомка оставила потерпевшему ключи и скрылась. Факт мошенничества вскрылся, когда в арендованную потерпевшим квартиру пришли ее законные владельцы.

Вскоре сотрудники полиции по подозрению в преступлении 32-летнюю жительницу Светлоярского района. Как выяснилось, мошенница сдала в аренду квартиру, которую ранее сама сняла посуточно.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ — «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.