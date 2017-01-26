В Советском районе 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму от падения снега с крыши балкона
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании «ЖКС» и собственников квартир.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании «ЖКС» и собственников квартир.
В прокуратуру Советского района Самары поступила информация об оказании в городской больнице № 1 медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку (1999 года рождения), поступившему с диагнозом «Ушиб мягких тканей головы,
В ходе проверки установлено, что травму девушка получила 25 января у дома № 111А по ул. Гагарина в Самаре, предположительно в результате падения снега с крыши балкона верхнего этажа.
По сообщению об оказании медицинской помощи Советским межрайонным СО проводится доследственная проверка. В настоящее время процессуальное решение не принято. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании «ЖКС» и собственников квартир по своевременному принятию мер по очистке балконов и крыш дома от снега и наледи, сообщает