В Советском районе 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму от падения снега с крыши балкона

В прокуратуру Советского района Самары поступила информация об оказании в городской больнице № 1 медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку (1999 года рождения), поступившему с диагнозом «Ушиб мягких тканей головы, черепно-мозговая травма». По результатам осмотра в медицинском учреждении оснований для госпитализации не установлено.

В ходе проверки установлено, что травму девушка получила 25 января у дома № 111А по ул. Гагарина в Самаре, предположительно в результате падения снега с крыши балкона верхнего этажа.

По сообщению об оказании медицинской помощи Советским межрайонным СО проводится доследственная проверка. В настоящее время процессуальное решение не принято. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.