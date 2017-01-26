В Воронежской области при пожаре погибли 2 пенсионера

Следователи уточнили данные о последствиях пожара в микрорайоне Гранитный в Павловске. Пожар начался в квартире № 41 корпуса № 13, где проживала семейная пара. Во время пожара супруги 82 и 77 лет задохнулась продуктами горения. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Воронежской области Александр Потлов в четверг, 26 января.

Сообщение о возгорании в 13 корпусе поступило на пульт МЧС в 2:58 четверга, 26 января. Увидев сильное задымление в квартире № 41, соседи вызвали пожарных. Из горящего здания эвакуировали 39 человек. Потушить огонь удалось в 3:05, но пенсионеры надышались дымом. По словам очевидцев, когда приехали спасатели, старики еще подавали признаки жизни, но подъехавшая «скорая» констатировала смерть.

— Криминальный фактор здесь не усматривается. Предположительная причина смерти — отравление продуктами горения. По данному факту проводится процессуальная проверка, — пояснил Александр Потлов.

Тела родителей забрал их сын, проживающий в Верхнемамонском районе. Похороны состоятся там же.