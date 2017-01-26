В Воронеже рухнул башенный кран: пострадали двое

Люди упали в котлован на стройке.

— Слышала грохот ужасный, весь дом содрогнулся. Посмотрела в окно и увидела двоих человек в яме. Один орал от боли. Оба пытались встать и не могли, — рассказала местная жительница Елена.

По ее словам, строительство идет прямо во дворе жилого дома — между зданием и стройкой расстояние не более пяти метров. Жильцам приходится выходить на стройку, где работают машины, добавила Елена.