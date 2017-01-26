Предполагаемый лидер ОПГ «Четыре брата» Избасар сам себя избил — КНБ

«13 декабря 2016 года по факту нанесения телесных повреждений Еркин Избасар и неповиновения законным требованиям представителей власти (сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы Актюбинской области) зарегистрированы материалы досудебного расследования. Расследованием установлено, что Еркин Избасар наносил удары кулаком себе в лицо и бился головой об угол железной кровати, что подтверждается имеющейся видеозаписью», — сообщили в Комитете национальной безопасности, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Переведут ли Еркина Избасара обратно в следственный изолятор — пока остается под вопросом. Это решится после получения комиссионного заключения судебно-медицинской экспертизы.

30 декабря 2016 года адвокат Избасара Серик Сарсенов сообщил, что его подзащитного перевели из СИЗО в больницу. Также была назначена судмедэкспертиза.

Еркин Избасар был задержан 7 декабря в Алматы. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области. 8 декабря появилась информация о том, что Еркин Избасар был доставлен на допрос в Актобе. Мужчина вместе со своими помощниками в сопровождении сотрудников силовых органов прилетел в Актобе специальным рейсом. Избасар был арестован на два месяца.

12 декабря по делу о хищениях нефти в Актобе были арестованы 12 человек. 13 декабря в суде озвучили схему хищения нефти группировкой «Четыре брата». 14 декабря Сарсенов заявил, что информация о связи между Избасаром и девятью подозреваемыми не соответствует действительности.

У адвоката вызвала вопросы подследственность статьи, по которой предъявлены обвинения подозреваемым по делу о хищении нефти. Сарсенов также считает, что нет доказательств того, что его подзащитный является лидером ОПГ «Четыре брата». 21 декабря был арестован бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов.

Следствие подозревает его в участии в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения, а также по статье197 части 4 пункта 1 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенное преступной группой».