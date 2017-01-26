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18:54 (мск), источник: Фонтанка

В горящем здании на Литовской обрушились конструкции

Металлические конструкции обрушились в горящем здании на Литовской улице вечером в четверг, 26 января. Огонь распространился на оба этажа двухэтажного дома.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь в доме у ТК «Аквилон» распространился на площадь в 1000 квадратных метров. На площади в 800 квадратных метров обвалились металлические конструкции. Очевидцы сообщают, что из-за пожара пострадал скалодром Rock Town. В администрации Выборгского района подтвердили, что горела школа скалолазания.

Напомним, пожар произошел 26 января около 15.44. Уже через 15 минут номер возгорания был повышен до третьего. Огонь тушат 24 единицы техники и 82 пожарных.

При пожаре пострадали пять человек.

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