В горящем здании на Литовской обрушились конструкции
Металлические конструкции обрушились в горящем здании на Литовской улице вечером в четверг, 26 января. Огонь распространился на оба этажа двухэтажного дома.
Металлические конструкции обрушились в горящем здании на Литовской улице вечером в четверг, 26 января. Огонь распространился на оба этажа двухэтажного дома.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь в доме у ТК «Аквилон» распространился на площадь в 1000 квадратных метров. На площади в 800 квадратных метров обвалились металлические конструкции. Очевидцы сообщают, что
Напомним, пожар произошел 26 января около 15.44. Уже через 15 минут номер возгорания был повышен до третьего. Огонь тушат 24 единицы техники и 82 пожарных.
При пожаре пострадали пять человек.