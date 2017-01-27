Воронежская прокуратура потребовала 22 тыс рублей от родителей телефонного террориста

Иск предусматривает возмещение 22 тыс. рублей ущерба, который понесли из-за ложного выезда МЧС, МВД, управление по делам ГО и ЧС Воронежа и Рамонская районная больница.

Подросток позвонил в службу 112 с ложным сообщением о заминировании 5 ноября 2016 года. Школьник отдыхал в ТРЦ «Максимир» и решил пошутить. После раскрытия обмана полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как телефонный террорист не достиг возраста уголовной ответственности.