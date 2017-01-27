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10:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская прокуратура потребовала 22 тыс рублей от родителей телефонного террориста

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа подала в суд на родителей 13-летнего мальчика, солгавшего о заминировании сити-парка «Град», сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 26 января.

Иск предусматривает возмещение 22 тыс. рублей ущерба, который понесли из-за ложного выезда МЧС, МВД, управление по делам ГО и ЧС Воронежа и Рамонская районная больница.

Подросток позвонил в службу 112 с ложным сообщением о заминировании 5 ноября 2016 года. Школьник отдыхал в ТРЦ «Максимир» и решил пошутить. После раскрытия обмана полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как телефонный террорист не достиг возраста уголовной ответственности.

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