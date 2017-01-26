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18:37 (мск), источник: РИА Новости

В Пензе почти 500 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В результате аварии на Пензенской ТЭЦ-1 без отопления остался 471 многоквартирный дом, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло в четверг около 13.50 мск, в результате погиб один человек. В региональном главке МЧС заверили, что после ЧП на ТЭЦ отопление в городе устойчивое, на технологический процесс предприятия авария не повлияла.

Однако в мэрии сообщили, что после аварии на ТЭЦ произошел прорыв тепломагистрали, из-за чего может снизиться температура отопления в пяти микрорайонах.

По предварительным данным, в зоне отключения отопления находится 471 многоквартирный дом по улице Московской и в Заводском районе Пензы. Проводятся работы по восстановлению подачи тепла населению.
Светлана АртамоноваСтарший помощник прокурора Пензенской области

Она уточнила, что в результате аварии на ТЭЦ произошел гидроудар, ставший причиной двух прорывов на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров и одного — на трубопроводе диаметром 800 миллиметров.

В настоящее время в Пензе 20 градусов мороза.

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