В Пензе почти 500 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло в четверг около 13.50 мск, в результате погиб один человек. В региональном главке МЧС заверили, что после ЧП на ТЭЦ отопление в городе устойчивое, на технологический процесс предприятия авария не повлияла.

Однако в мэрии сообщили, что после аварии на ТЭЦ произошел прорыв тепломагистрали, из-за чего может снизиться температура отопления в пяти микрорайонах.