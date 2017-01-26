В Пензе почти 500 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло в четверг около 13.50 мск, в результате погиб один человек. В региональном главке МЧС заверили, что после ЧП на ТЭЦ отопление в городе устойчивое, на технологический процесс предприятия авария не повлияла.
Однако в мэрии сообщили, что после аварии на ТЭЦ произошел прорыв тепломагистрали, из-за чего может снизиться температура отопления в пяти микрорайонах.
По предварительным данным, в зоне отключения отопления находится 471 многоквартирный дом по улице Московской и в Заводском районе Пензы. Проводятся работы по восстановлению подачи тепла населению.
Светлана АртамоноваСтарший помощник прокурора Пензенской области
Она уточнила, что в результате аварии на ТЭЦ произошел гидроудар, ставший причиной двух прорывов на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров и одного — на трубопроводе диаметром 800 миллиметров.
В настоящее время в Пензе 20 градусов мороза.