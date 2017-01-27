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11:56 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородца обвиняют в незаконном хранении оружия, взрывчатки и боеприпасов

В суд Советского района Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины.

Его обвиняют в хищении и хранении похищенных им патронов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и огнестрельного оружия, а также в незаконном изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Подозреваемый может получить до 7 лет лишения свободы.

В июне 2016 года мужчина находился в гостях у своего знакомого в Советском районе Нижнего Новгорода. После совместного распития спиртных напитков он похитил у заснувшего хозяина квартиры гладкоствольное оружие, охотничьи патроны, взрывчатое вещество и самодельное взрывчатое устройство. Похищенное имущество злоумышленник хранил по месту своего жительства. Там же у него получилось изготовить самостоятельно 18 патронов.

В настоящее время мужчина задержан. Ранее он был судим.

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