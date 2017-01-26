Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10«Бегущий огонь»
21:50 (мск), источник: Sputnik.md

Заключенный не выходя из камеры спланировал похищение бизнесмена

Заключенный из Резины спланировал похищение предпринимателя в надежде получить выкуп и держать в страхе других бизнесменов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Заключенный резинской тюрьмы № 17 вместе с сообщниками планировали похитить предпринимателя из Единецкого района, чтобы получить за него выкуп в размере 50 тысяч евро, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции.

По информации следствия, 51-летний заключенный, руководящий преступным формированием, продумал план похищения, который намеревался реализовать вместе с тремя сообщниками, один из которых также находится в местах лишения свободы.

Полученные от преступления средства планировали распределить поровну, а часть оставить в «бюджете» группировки.

Главарь формирования удачным похищением хотел напугать других бизнесменов и заставить их платить ему «налог».

В итоге правоохранительным органам удалось предотвратить совершение преступления. В камерах и по месту жительства подозреваемых провели обыски. В итоге были найдены предметы, подтверждающие их незаконные намерения.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Подозреваемым грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Схватка акулы с дайвером попала на видео
Президент Мексики заявил об отмене встречи с Трампом в США
США продают нефть из стратегического резерва
Клименко опроверг свое заявление об ограничении интернета в РФ
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа
Ученые создали химеру свиньи и человека
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь