Заключенный не выходя из камеры спланировал похищение бизнесмена

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Заключенный резинской тюрьмы № 17 вместе с сообщниками планировали похитить предпринимателя из Единецкого района, чтобы получить за него выкуп в размере 50 тысяч евро, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции.

По информации следствия, 51-летний заключенный, руководящий преступным формированием, продумал план похищения, который намеревался реализовать вместе с тремя сообщниками, один из которых также находится в местах лишения свободы.

Полученные от преступления средства планировали распределить поровну, а часть оставить в «бюджете» группировки.

Главарь формирования удачным похищением хотел напугать других бизнесменов и заставить их платить ему «налог».

В итоге правоохранительным органам удалось предотвратить совершение преступления. В камерах и по месту жительства подозреваемых провели обыски. В итоге были найдены предметы, подтверждающие их незаконные намерения.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Подозреваемым грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.