Жители частного сектора Алматы напуганы странными подземными толчками
Более месяца жители 30 домов ощущают постоянную вибрацию. От толчков падает посуда и трескаются стены в домах.
Более месяца жители 30 домов ощущают постоянную вибрацию. От толчков падает посуда и трескаются стены в домах.
Жители 30 домов частного сектора в Медеуском районе потеряли покой. Целыми днями они слышат гул и ощущают подземные толчки, от которых ходит ходуном мебель, а в домах образовываются трещины, передаёт телеканал КТК.
Люди считают, что всё это происходит
«Домой приходишь, а
Стройка 24 девятиэтажек идёт по госпрограмме «Нурлы жол». Жителей частного сектора, переживающих за своё жильё, на переговоры с руководством не допускают, и на жалобы никто не отвечает. В управлении государственного
«На сегодняшний день работы все приостановлены, с понедельника будет работать комиссия, выяснять все причины и в случае нарушения будут приняты меры. Будет гарантировано, что застройщик полностью устранит свои допущения. Какие есть. Это будет видно после заключения комиссии», — сообщил Бахыт Абдилов, представитель управления архстройконтроля.
На сайте компании указано, что строительство жилого комплекса закончится 30 июня 2018 года. Жители частного сектора опасаются, что за это время их дома могут развалиться.