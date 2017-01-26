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22:30 (мск), источник: Informburo.kz

Жители частного сектора Алматы напуганы странными подземными толчками

Более месяца жители 30 домов ощущают постоянную вибрацию. От толчков падает посуда и трескаются стены в домах.

Жители 30 домов частного сектора в Медеуском районе потеряли покой. Целыми днями они слышат гул и ощущают подземные толчки, от которых ходит ходуном мебель, а в домах образовываются трещины, передаёт телеканал КТК.

Люди считают, что всё это происходит из-за начавшегося два месяца назад строительства нового жилого комплекса. Семья Крыловых недавно сделала ремонт. Но из-за толчков сначала стала сыпаться штукатурка, а с внешней стороны дома пошли трещины. Люди говорят, что сравнить толчки можно с землетрясением силой примерно в три балла — в подвесных шкафах звенит посуда, шатаются люстры.

«Домой приходишь, а пол-то ходуном ходит. Утром проснулись, а кровать-то вибрирует. Ну, землетрясение это или дом, может, выскакивать надо! Ребята, понимаете, завтра всё это рухнет, дома старые. Мы где будем жить, кто нам возместит компенсацию?!» — негодует алматинка Наталья Рыжкова.

Стройка 24 девятиэтажек идёт по госпрограмме «Нурлы жол». Жителей частного сектора, переживающих за своё жильё, на переговоры с руководством не допускают, и на жалобы никто не отвечает. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы уже занялись выяснением обстоятельств.

«На сегодняшний день работы все приостановлены, с понедельника будет работать комиссия, выяснять все причины и в случае нарушения будут приняты меры. Будет гарантировано, что застройщик полностью устранит свои допущения. Какие есть. Это будет видно после заключения комиссии», — сообщил Бахыт Абдилов, представитель управления архстройконтроля.

На сайте компании указано, что строительство жилого комплекса закончится 30 июня 2018 года. Жители частного сектора опасаются, что за это время их дома могут развалиться.

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