В Челябинской области школьница получила перелом обеих рук на уроке физкультуры
В Челябинской области школьница сломала обе руки, упав на руке физкультуры. СК провод проверку.
В Челябинской области школьница сломала обе руки, упав на руке физкультуры. СК провод проверку.
Как сообщили Накануне.RU в
Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.