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26 января, источник: Nakanune.ru

В Челябинской области школьница получила перелом обеих рук на уроке физкультуры

В Челябинской области школьница сломала обе руки, упав на руке физкультуры. СК провод проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России, проверка начата по информации СМИ. По данным журналистов, инцидент произошел в средней школе Курчатовского района Челябинска. Девочка получила переломы, ударившись о стену. Со слов матери школьницы, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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