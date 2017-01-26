В Челябинской области школьница получила перелом обеих рук на уроке физкультуры

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России, проверка начата по информации СМИ. По данным журналистов, инцидент произошел в средней школе Курчатовского района Челябинска. Девочка получила переломы, ударившись о стену. Со слов матери школьницы, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.